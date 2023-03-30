* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 30 марта, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, прокомментировал исполнение песни «Я русский» покинувшим Россию рэпером Алишером Моргенштерном (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Дронов отметил, что его песни «ушли в народ».

Okras SHAMAN

Ранее уехавший из России рэпер Алишер Моргенштерн пропел куплет из песни SHAMANa «Я русский», опубликовав соответствующее видео в Сети.

Ярослав Дронов сказал, что ему очень приятно, что его песни «ушли в народ». Он также указал на то, что никому не может запретить любить его творчество, а также петь его песни. Певец не уточнил, видел ли он кадры Моргенштерна, при этом он пояснил, что перепевок его песен в Сети так много, что он не может все их просмотреть.

Как передавало ИА REGNUM, певец Ярослав Дронов пригласил на свой концерт 10-летнего Фёдора Симоненко из Брянской области, который спас девочек от нападения диверсантов. Он сообщил, что восхищён отвагой и мужеством юного героя.

Ранее в беседе с журналистом ИА REGNUM певец SHAMAN прокомментировал шутки Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в адрес его песни «Встанем». По словам артиста, он рад, что Максим следит за его творчеством.