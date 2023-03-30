Симферополь, 30 марта, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Пытавшийся поджечь военкомат житель Крыма приговорён к 10 годам лишения свободы. Такое решение принял 30 марта республиканский верховный суд, сообщает Крымское информационное агентство.

Иван Шилов ИА REGNUM Фемида

«Злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 70 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Первые три года преступник проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что в мае 2022 года мужчина 1983 года рождения поджог здание военного комиссариата в Симферополе. Для изготовления зажигательной смеси он приобрёл необходимые компоненты. Возгорание было своевременно обнаружено и локализовано российскими военнослужащими.

Помимо этого, он попытался взорвать железнодорожные пути, для чего купил противотанковую мину.

В июне 2022 года он был задержан сотрудниками ФСБ. У него были изъяты взрывные устройства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителя Ярославской области приговорили к восьми годам лишения свободы за попытку поджога военкомата. При этом он планировал совершить несколько терактов и вступить в ряды украинских террористов.