Raiffeisen Bank намерен продать российские активы или вывести их из структуры группы

Москва, , 14:00 — REGNUM Австрийский Raiffeisen Bank International намерен продать или вывести в отдельную структуру свою российскую дочернюю компанию. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы берём на себя обязательства в дальнейшем сокращать деловую активность в России, пока мы продолжаем рассматривать такие потенциальные сделки», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что рыночные условия для бизнеса в России «очень сложны», поскольку российские и международные законы подвержены постоянным изменениям.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский центральный банк (ЕЦБ) заставляет австрийский Raiffeisen Bank прекратить работу в России.

Европейский регулятор не требует немедленного ухода организации, но вынуждает банк утвердить план по постепенному завершению деятельности в РФ.