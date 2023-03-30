Авдеевка, ДНР, , 13:56 — REGNUM Ситуация вокруг Авдеевки (расположена севернее Донецка и контролируется ВСУ) развивается стремительно, заявил 30 марта в эфире Первого канала врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

Российские войска продвигаются к Авдеевке сразу с нескольких направлений, можно говорить об «определенных успехах» на красногоровском и первомайском направлениях, отметил он.

Ситуация для ВСУ в Авдеевке становится крайне сложной, чем и объясняется тот факт, что киевские власти запретили въезд в город гражданским лицам, журналистам и волонтерам, добавил Пушилин.

Ранее врио главы ДНР заявил, что ситуация для ВСУ в Авдеевке становится критической и что долгожданный момент освобождения города (превращенного Украиной в укрепрайон, откуда обстреливаются Донецк и другие населенные пункты) уже не за горами.