Представитель РПЦ Кипшидзе: секретаря СНБО Украины ждёт кара как безбожника

Москва, , 13:58 — REGNUM Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов дождётся свершения высшей справедливости за выселение монахов из Киево-Печерской лавры. Такое мнение высказал зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эфире «Соловьев Live».

Киево-Печерская лавра © Артем Геодакян/ITAR-TASS

Он уверен, что Данилова ждёт кара «по аналогии с безбожниками, которые в 20–30-е годы таким же ехидным образом оправдывали свои беззакония, убийства и издевательства над верующими, закрытие храмов, изъятие святынь». Кипшидзе предложил секретарю СНБО Украины посмотреть, что стало с организаторами этих гонений.

«Высшая справедливость наступит и в его жизни. Она обязательно наступит», — сказал зампред синодального отдела Московского патриархата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство культуры Украины потребовало, чтобы монахи Киево-Печерской лавры освободили территорию обители. Остаться в лавре им разрешили при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Россия решительно осуждает давление на священнослужителей на Украине, заявил 30 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.