Киев, 30 марта, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Украины подогнали автозаки к стенам Киево-Печерской лавры, а также на территорию самой лавры, заявил 30 марта советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

Какие действия намерены предпринять силовики, пока не ясно, добавил он.

Ранее местные СМИ сообщали о присутствии на территории лавры и рядом с ней значительного количества вооружённых автоматами сотрудников полиции. Пришедшие по призыву УПЦ на защиту лавры верующие стоят у входа в лавру и в храмы, однако настоятель монастыря владыка Павел запретил им оказывать силовое сопротивление.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины ранее 30 марта заявили, что УПЦ должна освободить территорию лавры, поскольку это вопрос «национальной безопасности». Настоятель лавры в ответ обвинил главу СНБО Алексея Данилова во лжи и подчеркнул, что никаких законов УПЦ не нарушает.

Также сообщалось, что верующие не пустили на территорию лавры государственную комиссию, которая должна была провести проверку. Члены комиссии уехали, предполагается, что они вернутся 31 марта.