Американский журналист Моррис: США готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно

Вашингтон, , 13:45 — REGNUM США объявили о подготовке к конфликту одновременно и с Россией, и с Китаем, поскольку эти страны представляют угрозу для Белого дома. Об этом 30 марта заявил бывший журналист телеканала Fox News, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь?» — сказал Моррис.

Он напомнил, что ранее министр обороны США Ллойд Остин объявил о военном бюджете на 2024 год. По словам журналиста, в бюджете предусмотрено увеличение расходов на «нападение на Китай» на 40%.

«Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть? Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны КНР заявило, что США должны прекратить провоцировать Китай. Также в китайском военном ведомстве потребовали от Вашингтона прекратить провокации в Южно-Китайском море. Ранее корабли ВМС США прошли около контролируемых Китаем Парасельских островов.