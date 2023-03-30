Вашингтон, 30 марта, 2023, 13:45 — ИА Регнум. США объявили о подготовке к конфликту одновременно и с Россией, и с Китаем, поскольку эти страны представляют угрозу для Белого дома. Об этом 30 марта заявил бывший журналист телеканала Fox News, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь?» — сказал Моррис.

Он напомнил, что ранее министр обороны США Ллойд Остин объявил о военном бюджете на 2024 год. По словам журналиста, в бюджете предусмотрено увеличение расходов на «нападение на Китай» на 40%.

«Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть? Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны КНР заявило, что США должны прекратить провоцировать Китай. Также в китайском военном ведомстве потребовали от Вашингтона прекратить провокации в Южно-Китайском море. Ранее корабли ВМС США прошли около контролируемых Китаем Парасельских островов.