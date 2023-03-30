Москва, 30 марта, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в Кремле ночует не один, есть ряд подразделений, которые обеспечивают деятельность главы государства. Об этом 30 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В администрации президента есть ряд подразделений, которые обеспечивают деятельность главы государства. Этим и обязана заниматься администрация», — сказал Песков.

Он также добавил, что гостиница, в которой мог бы ночевать Путин, отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что снижения уровня публичности президента России Владимира Путина не планируется, безопасность первых лиц обеспечивается на должном уровне.