Газета WSJ призвала освободить задержанного в РФ за шпионаж корреспондента

Вашингтон, , 13:45 — REGNUM Американская газета The Wall Street Journal категорически не согласна с обвинения российских спецслужб в адрес задержанного корреспондента Эвана Гершковича, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте издания.

ФСБ России ранее заявила о задержании гражданина США Гершковича в Екатеринбурге в момент получения секретных сведений о предприятии российского ВПК. В отношении иностранца возбудили уголовное дело о шпионаже.

«Wall Street Journal категорически отрицает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надёжного и непредвзятого журналиста», — заявили в редакции американского издания.

Ранее газета заявила о беспокойстве из-за безопасности Гершковича, но затем текст был изменён.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание корреспондента WSJ, подчеркнул, что его взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что случай с Гершковичем уже не первый. Иностранцы, по её словам, прикрывают свою деятельность против России журналистскими визами и аккредитацией.