Москва, , 13:39 — REGNUM Женщина оставила часы стоимостью 1 500 000 рублей в контейнере для вещей при досмотре в аэропорту Внуково. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

В аэропорте Внуково © Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

26 марта 34-летняя жительница Екатеринбурга вылетала домой из московского аэропорта Внуково. Проходя досмотр, она положила часы швейцарского бренда Breguet в контейнер и просто забыла их забрать. Вспомнила об этом девушка только спустя два дня, когда не смогла найти часы среди своих вещей. Об этом она сообщила в полицию.

«28 марта поступило заявление от 34-летней жительницы Екатеринбурга о том, что она при прохождении предполетного досмотра оставила часы стоимостью 1 500 000 рублей в контейнере для вещей в аэропорте Внуково», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас полиция проводит проверку по заявлению и ищет часы в комнате хранения невостребованного багажа. Все вещи, которые были забыты и обнаружены на территории Международного аэропорта Внуково, попадают в эту комнату. Как указано на сайте, срок хранения забытых пассажирами вещей составляет 30 суток со дня их поступления.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что в аэропорту Внуково у чиновницы из Ульяновской области после прохождения предполётного досмотра пропали часы за 450 000 рублей.