Глава Росавиации сообщил, что полеты в новые регионы России пока выполняться не будут

Москва, , 13:36 — REGNUM Полеты гражданских судов в новые регионы России «по известным причинам» пока выполняться не будут, заявил 30 марта в ходе круглого стола в Совете Федерации глава Росавиации Александр Нерадько.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

Первым из аэропортов, расположенных в новых регионах страны, будет восстановлен аэропорт в Мариуполе, уточнил Нерадько.

В перспективе будут реконструированы и другие аэродромы и посадочные площадки, проекты реконструкции уже подготовлены и переданы в Министерство транспорта, добавил глава Росавиации.

Как сообщалось ранее, во время визита президента России Владимира Путина в Мариуполь в марте 2023 года вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства, что аэропорт Мариуполя уже принимает военные самолеты, а реконструкция здания аэровокзала должна начаться в конце 2023-го и закончиться в 2025 году.