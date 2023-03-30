Красногорск, 30 марта, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали мужчину по делу о диверсии на железнодорожных путях в Московской области. Об этом 30 марта сообщает РБК, ссылаясь на собственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По информации агентства, 29 марта сотрудниками управления ФСБ по Москве и Московской области совместно с сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Московской области был задержан 45-летний гражданин Украины, который проживал в Подольске.

Отмечается, что его заподозрили в поджоге оборудования, отвечающего за работу железной дороги.

Как передавало ИА REGNUM, в начале марта работники РЖД зафиксировали попытку взлома неизвестными релейного шкафа на одном из перегонов в Орехово-Зуевском городском округе. Этот пост обслуживает примыкание соединительных ветвей между Горьковским направлением и Большим кольцом Московской железной дороги.