Москва, , 13:26 — REGNUM Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича российские правоохранители задержали с поличным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 марта журналистам.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По ситуации с Гершковичем ФСБ России уже выпустило своё заявление, комментировать произошедшее не прерогатива Кремля, отметил он и добавил, что журналиста задержали не из-за подозрений.

«Нам нечего добавить. Могу сказать, что, насколько нам известно, его взяли с поличным», — сказал Песков.

При этом он не стал уточнять, что означает «с поличным» в данном случае, сославшись на прерогативу спецслужбы, «которая со шпионами борется». Песков отверг предположение, что инцидент спровоцирует проверки российских корпунктов в США.

кроме того, в Кремле знакомились с публикациями Гершковича в рамках мониторинга зарубежных СМИ. Их принимали к сведению, добавил пресс-секретарь главы государства.

Сотрудники WSJ, работающие в России, смогут продолжить работу, если они занимаются «нормальной журналистской деятельностью», сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, американского журналиста Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге. По данным ФСБ России, он пытался получить секретные сведения об одном из оборонных предприятий. В отношении иностранца возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу США.