Москва, , 13:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин 30 марта в режиме видео-конференц-связи примет участие в открытии трех фармацевтических производств, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о заводах, расположенных в Петербурге, Саранске и Калининграде. В церемонии также примут участие глава Минпромторга Денис Мантуров, который представит президенту доклад, и представители компаний, рассказал Песков.

Как сообщалось ранее, 24 января 2023 года на совещании с членами правительства Владимир Путин заявил, что российским фармкомпаниям нужно создавать товарные запасы определённых видов лекарств на те периоды, когда эти препараты особенно востребованы.