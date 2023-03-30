Москва, 30 марта, 2023, 13:29 — ИА Регнум. В России на 2023 год прорабатывается открытие авиасообщения с несколькими странам, в том числе планируются рейсы в Африку. Об этом 30 марта сообщил глава Росавиации Александр Нерадько во время круглого стола в Совете Федерации.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

По его словам, на 2023 год специалисты прорабатывают открытие авиасообщения с Мьянмой, также планируется возобновить полёты в Южную Корею, Монголию, Вьетнам и Саудовскую Аравию.

Он также уточнил, что авиакомпании России прорабатывают возможность запуска рейсов на африканский континент: в Тунис, Эфиопию, Алжир, ЮАР, а также другие государства.

Как передавало ИА REGNUM, в Росавиации объявили, что в летний период количество рейсов по России возрастёт в два раза. Авиакомпании увеличивают количество направлений, а также городов, в которые совершаются перелёты.

Санкции Запада привели к падению грузовых перевозок российских авиакомпаний до уровня 2001 года. Согласно данным Росавиации, в 2022 году грузоперевозки упали на 59,42%, до 599,05 тыс. т. При этом показатели пассажирских перевозок снизились на 14% и составили 95 млн человек.