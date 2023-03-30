Донецк, 30 марта, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Совсем скоро можно будет говорить о фактическом окружении города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 30 марта заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«По Артёмовску ситуация продвигается. Совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении», — сказал Пушилин.

По его словам, в настоящее время город находится в оперативном окружении, российские военные держат все дороги под огневым контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта подразделения ЧВК «Вагнер» перешли в активное наступление на севере и в центре Артёмовска. Ранее в ВСУ признали, что город практически полностью (на 80%) окружён российскими войсками.