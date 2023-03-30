МИД РФ: аннулировано соглашение Эстонии и РФ о взаимопомощи в таможенных делах

Москва, , 13:31 — REGNUM Прекращено действие соглашения между правительствами России и Эстонии о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Соглашение прекратило действовать с 26 марта. Договорённости были письменно оформлены в Москве в июне 1999 года, следует из документа.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе министерство иностранных дел Эстонии потребовало от посла России в Таллине до 1 февраля сократить число российских дипломатов до восьми человек. 24 марта было принято решение выдворить из Эстонии одного из сотрудников дипмиссии России. Высылаемый дипломат якобы нарушил Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, отметили в эстонском МИД.