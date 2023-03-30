Новомосковск, Тульская область, 30 марта, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Силовики 30 марта задержали в Новомосковске (Тульская область) пенсионера, который взял заложника и заперся с ним в своей квартире, передаёт РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

По данным местных СМИ, утром 30 марта пожилой мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, облил себя бензином и взял в заложники человека во дворе многоэтажного жилого дома на улице Генерала Белова.

Для того чтобы задержать злоумышленника и освободить заложника, сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть стрельбу. Злоумышленник был ранен, его госпитализировали.

Как сообщалось ранее, 25 марта в подмосковном Подольске задержали сотрудника МВД по подозрению в убийстве и расчленении товарища. Инцидент произошел во время вечеринки по случаю нового должностного назначения подозреваемого.