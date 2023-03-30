Москва, 30 марта, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Поэтапное повышение призывного возраста, планируемое в России, никак не отразится на весеннем призыве. Об этом 30 марта заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

(сс) Министерство обороны Российской Федерации Призыв

«Законопроект о поэтапной смене возраста призывников никак не может быть реализован в ходе весеннего призыва», — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, новый призыв пройдёт по действующим нормам, которые определяет действующее законодательство. Он подчеркнул, что никому не нужно переживать по этому поводу.

Картаполов добавил, что законопроект будет рассмотрен после 17 апреля, а принят — в весеннюю сессию.

13 марта в Госдуму России был внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, проектом закона предусмотрен переходный период до 2026 года.

Согласно законопроекту, призывной возраст в 2024 году в России составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

Уточняется, что, несмотря на повышение призывного возраста, все желающие смогут отправиться на срочную службу с 18 лет.