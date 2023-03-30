Москва, , 13:13 — REGNUM Премьера сериала «Папины дочки. Новые» состоится осенью 2023 года. Об этом пишет «Газета. Ru».

Актер Филипп Бледный (Веник) на съемочной площадке телесериала «Папины дочки. Новые» © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

По информации журналистов, производство этого сериала подошло к концу. Премьера проекта состоится в эфире телеканала СТС, а также в онлайн-кинотеатре START осенью текущего года.

Отмечается, что спустя десять лет после окончания предыдущего сезона к своим ролям вернулись Александр Олешко, Ольга Волкова, Нонна Гришаева, Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Филипп Бледный, Мирослава Карпович и другие актёры.

По словам актёра Филиппа Бледного, это было невероятное приключение.

«Если скажу, что в своё время не хотел оказаться на месте Андрея Леонова в «Папиных дочках», это будет неправдой. И вот на меня свалилась колоссальная радость стать киноотцом четырех самых потрясающих актрис!» — приводит газета его слова.

Отмечается, что в этом сезоне будет 20 серий, длительность каждой из которых составляет около 24 минут.

Как передавало ИА REGNUM, актриса Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку, вернётся в продолжении сериала «Папины дочки». По её словам, она до последнего была не уверена, сможет ли принять участие в проекте, поскольку в настоящее время она проживает не на территории России. По её словам, съемки в продолжении станут «полезным опытом и интересным экспериментом».