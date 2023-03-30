Москва, 30 марта 2023, 13:13 — REGNUM Премьера сериала «Папины дочки. Новые» состоится осенью 2023 года. Об этом пишет «Газета. Ru».

Актер Филипп Бледный (Веник) на съемочной площадке телесериала «Папины дочки. Новые»
Актер Филипп Бледный (Веник) на съемочной площадке телесериала «Папины дочки. Новые»
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

По информации журналистов, производство этого сериала подошло к концу. Премьера проекта состоится в эфире телеканала СТС, а также в онлайн-кинотеатре START осенью текущего года.

Отмечается, что спустя десять лет после окончания предыдущего сезона к своим ролям вернулись Александр Олешко, Ольга Волкова, Нонна Гришаева, Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Филипп Бледный, Мирослава Карпович и другие актёры.

По словам актёра Филиппа Бледного, это было невероятное приключение.

«Если скажу, что в своё время не хотел оказаться на месте Андрея Леонова в «Папиных дочках», это будет неправдой. И вот на меня свалилась колоссальная радость стать киноотцом четырех самых потрясающих актрис!» — приводит газета его слова.

Отмечается, что в этом сезоне будет 20 серий, длительность каждой из которых составляет около 24 минут.

Как передавало ИА REGNUM, актриса Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку, вернётся в продолжении сериала «Папины дочки». По её словам, она до последнего была не уверена, сможет ли принять участие в проекте, поскольку в настоящее время она проживает не на территории России. По её словам, съемки в продолжении станут «полезным опытом и интересным экспериментом».