Брюссель, 30 марта, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Экономическое процветание и национальная безопасность ЕС будут зависеть от характера отношений с КНР. Об этом 30 марта заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Урсула фон дер Ляйен

«То, как мы справимся с отношениями с Китаем, станет определяющим фактором нашего экономического процветания и национальной безопасности», — сказала она, выступая в Институте китаеведения Меркатора.

По мнению главы ЕК, позиция Пекина по украинскому конфликту будет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая. Фон дер Ляйен также добавила, что Европа не заинтересована в сокращении отношений с КНР, однако подчеркнула, что ЕС должен покончить с зависимостью от поставок китайских редкоземельных металлов.

В начале марта фон дер Ляйен заявила, что зависимость Европы от поставок нефти и газа из России осталась в прошлом. Она заявила, что Россия за восемь месяцев сократила экспорт газа в европейские страны на 80%.