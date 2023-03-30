Москва, 30 марта, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Компании из Индии проявляют интерес к активам уходящих из России западных предприятий, речь идёт об инвестициях в миллиарды долларов. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

По его словам, крупнейшие индийские компании интересуются активами, которые продают в России уходящие западные предприятия.

«Мы договорились, что на условиях открытой конкуренции обеспечим индийским компаниям доступ к соответствующей информации, пригласим к участию в конкурентных процессах в случае, если они будут проявлять интерес к определённым активам западных групп, которые в настоящий момент покидают Россию», — приводит РИА Новости слова министра.

Чекунков также отметил, что интерес это предметный, некоторые крупные компании говорили об инвестициях в миллиарды долларов.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина, товарооборот между Индией и Россией по результатам 2022 года составил 38,4 млрд долларов и это выше, чем было указано в планах на 2025 год. Предполагалось, что через два года товарооборот будет составлять 30 млрд долларов. По данным министерства торговли и промышленности Индии, Россия впервые в истории вошла в пятёрку крупнейших торговых партнёров страны.