Москва, 30 марта, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли РФ возобновило программу льготного автокредитования для тех категорий населения, которые остро нуждаются в поддержке. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба министерства.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Автокредит

«В 2023 году она продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке», — говорится в сообщении.

К таким категориям населения относятся работники сферы образования, медицинские работники, а также мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, принимающие участие в специальной военной операции, и члены их семей.

Согласно условиям программы, базовая скидка на первоначальный взнос составляет 20% от стоимости, а для жителей Дальнего Востока — 25%. При этом под условия подпадают машины российского производства стоимостью до 2 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым вводится постоянно действующий механизм кредитных каникул для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Согласно документу, заёмщики смогут рассчитывать на предоставление льготного периода по потребительским кредитам и автокредитам на срок до шести месяцев.