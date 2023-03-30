Власти Евпатории предупредили жителей об учениях силовиков в городе
Евпатория, Крым, 30 марта 2023, 12:46 — REGNUM В Евпатории на западном побережье Крыма пройдут учения силовиков, сообщила 30 марта глава администрации города Елена Демидова.
«Сегодня будут проходить плановые учения силовых структур. Вероятнее всего, будут слышны звуки», — написала она в телеграм-канале.
Демидова призвала граждан сохранять спокойствие.
Как сообщало ИА REGNUM, судоходство в Чёрном море в настоящее время небезопасно. Угроза как для торговых, так и для пассажирских судов исходит от морских дронов, которые Украина использует для атаки на Крым, заявил ранее глава крымского парламента Владимир Константинов.