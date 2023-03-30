Евпатория, Крым, 30 марта, 2023, 12:46 — ИА Регнум. В Евпатории на западном побережье Крыма пройдут учения силовиков, сообщила 30 марта глава администрации города Елена Демидова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Евпатория

«Сегодня будут проходить плановые учения силовых структур. Вероятнее всего, будут слышны звуки», — написала она в телеграм-канале.

Демидова призвала граждан сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, судоходство в Чёрном море в настоящее время небезопасно. Угроза как для торговых, так и для пассажирских судов исходит от морских дронов, которые Украина использует для атаки на Крым, заявил ранее глава крымского парламента Владимир Константинов.