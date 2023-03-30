Киев, 30 марта, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Французские истребители Mirage 2000 — аналог советского самолёта МиГ-29, поскольку их технические характеристики практически одинаковые. Поэтому разговоры об их поставках являются «бестолковыми». Об этом 30 марта заявил спикер ВВС Украины Юрий Игнат.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

По его словам, ни Mirage, ни Tornado не в состоянии помочь авиации Украины.

«Ни «Миражи», ни «Торнадо» нам не помогут — я просил бы всех экспертов воздержаться от этих бестолковых комментариев», — сказал он во время телемарафона.

Игнат добавил, что киевскому режиму пригодится любая помощь, включая истребители МиГ-29, которые предоставляют Польша и Словакия. Он также подчеркнул, что руководство страны ожидает поставок многоцелевых истребителей F-16 или других самолётов четвёртого поколения, которые смогут работать не только «в небе, но по земле и на море».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что поставка странами Североатлантического альянса истребителей киевскому режиму ни на что не повлияет, однако может привести к большим потерям со стороны ВСУ. По его словам, Варшава лишь создала новые цели для ВС России.