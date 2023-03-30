Рябков: Россия письменно извещала США о позиции по ДНСВ, не получая ответных уведомлений

Москва, , 12:45 — REGNUM Россия не допускала двусмысленностей и недосказанностей при донесении своей позиции по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до Соединённых Штатов Америки. Об этом заявил журналистам 30 марта заместитель руководителя российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков, подчеркнув, что РФ уведомляла американскую сторону как устно, так и письменно.

Ядерный арсенал в мире. 2022 © ИА REGNUM

Мнение было высказано в ответ на слова замруководителя пресс-службы Госдепа США Веданта Патела, констатировавшего отсутствие дополнительных извещений от РФ о прекращении взаимодействия по ДСНВ.

«Не могу объяснить, почему вокруг этого такая чехарда. Потому что мы и устно им сказали, и письменно передали нашу позицию в форме ноты МИД. Тут нет никаких двусмысленностей, недосказанностей — ничего такого нет», — удивлён его заявлением Рябков.

Он также подчеркнул, что, в свою очередь, США никак не уведомляли РФ о своей позиции по договору, а значит, фактически не имеют права не предоставлять России уведомлений.

«Своим решением не передавать нам свои данные в рамках так называемых полугодовых обменов нарушили свое обязательство в рамках ДСНВ», — добавил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта он заявил, что приостановку участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно назвать деградацией российско-американских отношений. Любые обсуждения компромиссных договоренностей с США по возвращению РФ к ДСНВ «лишены политического смысла и практической цели», также отметил Рябков.