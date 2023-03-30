Москва, , 12:30 — REGNUM Мужчина остался жив после падения на рельсы под прибывающий поезд на станции метро «Молодежная» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации агентства, на станции метро «Молодежная» под прибывающий поезд на жесткий путь упал мужчина. Его удалось оперативно достать, он жив.

Отмечается, что по данному факту стражи порядка проводят проверку, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, движение поездов было прервано на участке Арбатско-Покровской ветки московского метро из-за присутствия человека на рельсах. Поезда какое-то время не ходили на участке между станциями «Парк Победы» и «Строгино». В обратном направлении они шли с увеличенными интервалами.