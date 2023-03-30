Москва, , 12:27 — REGNUM Отношение к Китаю за последний год изменилось у каждого четвертого гражданина России, причем у 22% граждан — в лучшую сторону, таковы опубликованные 30 марта итоги опроса ВЦИОМ.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Большинство опрошенных (53%) считают, что Китай является стратегическим партнером России, а каждый третий гражданин считает КНР дружественным государством.

В сравнении с опросами 2007 и 2009 годов респонденты стали реже упоминать в своих характеристиках качество китайских товаров и демографическую ситуацию в КНР и чаще — дружественность Китая и партнерские отношения с этой страной, отметили социологи.

Ранее в марте 2023 года социологи ВЦИОМ сообщили, что за последние два года увеличилось число граждан, считающих правильным шагом воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Такую точку зрения разделяют 85% опрошенных.