Газета The Wall Street Journal заявила о «глубоком беспокойстве» после задержания журналиста в РФ

Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Американская газета The Wall Street Journal выразила «глубокую обеспокоенность» в связи с задержанием российскими спецслужбами корреспондента московского бюро Эвана Гершковича. Заявление редакции опубликовано 30 марта на сайте издания.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

«The Wall Street Journal выражает глубокую обеспокоенность безопасностью господина Гершковича», — указано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, Гершковича задержали по подозрению в шпионаже в пользу США. По данным ФСБ России, журналист собирал секретные сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Его задержали в Екатеринбурге, в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ.