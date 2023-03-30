* * — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 30 марта, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), являющийся фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооружённых сил России, покинул спецприёмник после 14 суток административного ареста по делу о демонстрации экстремистской символики. Об этом передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Ройзман

«Обстановка совершенно нормальная, здесь система достаточно гуманная», — сказал он, покинув спецприёмник.

По его словам, на протяжении двух недель он в основном читал. После встречи с журналистами Ройзман пообщался со своими сторонниками.

Экс-глава Екатеринбурга сказал, что не понимает, почему его высказывания стали основой для уголовного дела. Он признал, что говорил, однако выразил непонимание по поводу того, «в чём криминал».

16 марта бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан полицией за публикацию экстремистской символики в соцсетях. Причиной задержания стал пост в группе в соцсети «ВКонтакте», на который написали жалобу ещё в декабре 2022 года.