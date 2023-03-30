Химки, Московская область, 30 марта, 2023, 12:19 — ИА Регнум. В подмосковных Химках в квартире мужчины нашли тела двоих людей. Основной версией их смерти называют передозировку наркотическими веществами, сообщило MK. RU.

Иван Шилов ИА REGNUM

Трупы обнаружили 29 марта в квартире мужчины, принимающего участие в специальной военной операции России на Украине. В квартире также нашли карточку, на которой находилось вещество белого цвета, и свёрнутую в трубочку купюру. Эти находки позволили следствию предположить, что погибшие принимали наркотики.

Скончались мужчина 33 лет и его знакомая на два года младше. Как они оказались в квартире участника СВО, неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Брянске нашли тела двух несовершеннолетних девушек. Причиной их гибели могла стать передозировка наркотиков. Третья девушка тогда попала в больницу с признаками отравления.