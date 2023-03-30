В Санкт-Петербурге двое детей утонули во время прогулки
Санкт-Петербург, 30 марта 2023, 12:05 — REGNUM Два мальчика утонули в Санкт-Петербурге, когда отправились гулять на Финский залив. Об этом сообщает 30 марта газета «Известия».
По информации источника издания, накануне днём мальчики 8 и 11 лет сказали родителям, что пошли на прогулку. К назначенному времени домой они не вернулись и не отвечали на звонки.
Родители обратились в полицию. Правоохранители начали поиски, но тела детей обнаружили в Финском заливе спасатели. Обстоятельства гибели детей устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в городе Выборге Ленинградской области мальчик и девочка, играя, упали в пожарный резервуар. Девочку спасли прохожие, мальчика позднее нашли мёртвым.