Пожарные локализовали пожар на рынке в Ставропольском крае

Ставрополь, , 12:01 — REGNUM Пожар на рынке в Ставропольском крае локализован, сообщили 30 марта в пресс-службе МЧС РФ.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что пожар был локализован на площади 3,5 тыс. кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, возгорание произошло утром 30 марта в отдельно стоящем металлическом боксе с товарами хозяйственного назначения. На месте работают 56 человек и 18 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее открытое горение на складе по производству пластика в Омске было ликвидировано сотрудниками противопожарных служб. Площадь пожара составила 3500 кв. метров, и в результате него никто не погиб и не пострадал. В раутах по ликвидации возгорания участвуют 96 человек и задействовано 26 единиц техники.