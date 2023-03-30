У храма Рождества Богородицы в Киево-Печерской лавре прозвучал набат

Киев, , 11:57 — REGNUM В Киево-Печерской лавре звучит набат — тревожный сигнал колокола для сбора народа. Об этом 30 марта сообщает Telegram-канал Украинской православной церкви (УПЦ).

Киево-Печерская лавра © Геодакян Артем/ITAR-TASS

«Звучит набат возле храма Рождества Богородицы. Просим у всех молитв», — говорится в сообщении.

Ранее к Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии заповедника. При этом верующие не допускают их к зданиям и блокируют их работу, полиция не вмешивается в ситуацию.

23 марта служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины, в котором потребовали оспорить переданные ПЦУ права на эту обитель. По словам наместника Киево-Печерской лавры Павла, монахи не покинут обитель до окончания судебного разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, верующие УПЦ ночуют на территории Киево-Печерской лавры из-за страха её захвата.