Киев, 30 марта, 2023, 11:57 — ИА Регнум. В Киево-Печерской лавре звучит набат — тревожный сигнал колокола для сбора народа. Об этом 30 марта сообщает Telegram-канал Украинской православной церкви (УПЦ).

Геодакян Артем/ITAR-TASS Киево-Печерская лавра

«Звучит набат возле храма Рождества Богородицы. Просим у всех молитв», — говорится в сообщении.

Ранее к Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии заповедника. При этом верующие не допускают их к зданиям и блокируют их работу, полиция не вмешивается в ситуацию.

23 марта служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины, в котором потребовали оспорить переданные ПЦУ права на эту обитель. По словам наместника Киево-Печерской лавры Павла, монахи не покинут обитель до окончания судебного разбирательства.

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Как сообщало ИА REGNUM, верующие УПЦ ночуют на территории Киево-Печерской лавры из-за страха её захвата.