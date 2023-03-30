Москва, 30 марта, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Движение поездов было прервано на участке Арбатско-Покровской ветки московского метро из-за присутствия человека на рельсах. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы 30 марта в Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры метро

Поезда какое-то время не ходили на участке между станциями «Парк Победы» и «Строгино». В обратном направлении они шли с увеличенными интервалами.

Позднее в Дептрансе сообщили, что движение составов вводится в график.

По информации «Интерфакса», для спасения оказавшегося на пути человека отключали напряжение контактного рельса. При этом не уточнялось, в каком состоянии пассажир метро.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в метро Москвы на участке Калужско-Рижской линии загорелся вагон поезда. Движение составов на время ограничивали.