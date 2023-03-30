Маск объяснил, почему ряд стран хотят отказаться от доллара
Вашингтон, 30 марта 2023, 11:49 — REGNUM Некоторые страны захотели отказаться от доллара как резервной валюты из-за слишком жесткой политики США, считает американский предприниматель Илон Маск.
«Серьезная проблема. Политика США была слишком жесткой, из-за чего страны захотели отказаться от доллара», — написал он в Twitter, отвечая на комментарий одного из пользователей о том, что доллар теряет статус резервной валюты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что процесс дедолларизации, который сейчас наблюдается в мире, уже необратим.
По его мнению, страны интенсивно переходят на новые способы осуществления платежей с опорой на собственные валюты.