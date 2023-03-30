Москва, 30 марта, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В России создали опытные образцы принципиально нового материала, способного поглощать радиоволны в широком диапазоне частот. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба государственной корпорации «Ростех».

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Отмечается, что новый материал создали специалисты холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», благодаря основе из стеклонитей c металлическим сердечником тонкослойный материал может быть использован для производства деталей летательных аппаратов.

В пресс-службе пояснили, что подобное конструкционное решение было впервые предложено для стелс-материала. Так, в ходе разработки радиопоглощающего материала между собой были соединены несколько слоев стеклоткани, в основе материала лежат тонкие нити с металлическим сердечником в стеклянной изоляции.

Уточняется, что новый материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров и заметно затрудняет обнаружение воздушного объекта при помощи средств радиолокации.

«Существующие виды стелс-покрытий летательных аппаратов требуется регулярно восстанавливать, а стеклопластик со сниженным коэффициентом отражения не требует технического обслуживания», — приводит пресс-служба слова генерального директора Центрального конструкторского бюро специальных радиоматериалов Алексея Дымовских.

Он также уточнил, что опытные образцы успешно прошли необходимые заводские испытания. Стелс-материал разработан для производства лопаток компрессоров двигателей, которые являются одними из самых заметных деталей в радиодиапазоне.

Как передавало ИА REGNUM, учёные ННГУ им. Н. И. Лобачевского и РХТУ им. Д. И. Менделеева разработали уникальную технологию производства чистого ксенона. Сейчас этот инертный газ выделяется из воздуха на металлургических предприятиях, а изобретение позволяет получать его из природного газа прямо на месторождениях, где концентрация ксенона намного выше. Этот газ широко востребован в медицине, микроэлектронике и ракетной промышленности.