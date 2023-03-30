Депутат Госдумы Картаполов: призывников не направят служить в новые субъекты РФ

Москва, , 11:40 — REGNUM Призванных в армию в ходе весенней призывной кампании не направят служить в новые регионы РФ. Об этом 30 марта заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Российская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях весенний призыв не будет проводиться вообще.

«Призывники во всех остальных регионах не будут направляться для службы в эти субъекты», — сказал Картаполов.

С 1 апреля в России планируется начать весенний призыв на срочную службу.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта Картаполов заявил, что законопроект о повышении призывного возраста до 21 года вступит в силу с 1 января 2024 года. Таким образом, весенний и осенний призывы в 2023 году пройдут по прежним правилам.