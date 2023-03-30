Экс-президент США Трамп: Россия в конечном итоге «захватит» всю Украину

Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Итогом российской военной спецоперации станет «полный захват Украины», заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам политика, российский президент Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы Трамп остался президентом США. При этом он отметил, что в конечном итоге Россия «захватит всю Украину».

Трамп подчеркнул, что «отлично ладил» с российским лидером.

При этом он раскритиковал работу своего преемника Джо Байдена на посту президента США. Трамп заявил, что разочарован тем, что произошло с США: уважаемая в мире страна стала «посмешищем».

Трамп ранее объяснил свою уверенность в том, что мог бы не допустить конфликта на Украине. По его мнению, Путин понимал, что «на Украину нельзя», так как Трамп дружески побеседовал с ним об этом. «Путин знал, что не стоит со мной возиться», — добавил бывший американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия проводит спецоперацию на Украине, как заявлял президент Путин, ради защиты людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.