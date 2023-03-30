Вашингтон, 30 марта, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Итогом российской военной спецоперации станет «полный захват Украины», заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По словам политика, российский президент Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы Трамп остался президентом США. При этом он отметил, что в конечном итоге Россия «захватит всю Украину».

Трамп подчеркнул, что «отлично ладил» с российским лидером.

При этом он раскритиковал работу своего преемника Джо Байдена на посту президента США. Трамп заявил, что разочарован тем, что произошло с США: уважаемая в мире страна стала «посмешищем».

Трамп ранее объяснил свою уверенность в том, что мог бы не допустить конфликта на Украине. По его мнению, Путин понимал, что «на Украину нельзя», так как Трамп дружески побеседовал с ним об этом. «Путин знал, что не стоит со мной возиться», — добавил бывший американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия проводит спецоперацию на Украине, как заявлял президент Путин, ради защиты людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.