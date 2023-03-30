В ЛНР сообщили, что ВСУ ежедневно теряют под Артёмовском до 500 человек

Луганск, , 11:40 — REGNUM Ежедневно ВСУ теряют под Артёмовском до 500 человек. Такую оценку 30 марта привёл военный эксперт, подполковник Народной милиции в отставке Андрей Марочко.

Апофеоз войны Иван Шилов © ИА REGNUM

«По моим подсчётам, под Артёмовском ежедневно потери в пределах 500 человек. Это потери как санитарные, так и безвозвратные», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, хотя в украинской армии и существует нехватка бойцов, пополнение рядов ВСУ продолжается.

«До сих пор идёт восполнение тех потерь, которые несёт украинская армия», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Генеральный штаб Вооружённых сил Украины заявил об успехе российских военных в Артёмовске Донецкой Народной Республики. В вечерней сводке сообщается о продолжающихся попытках ВС РФ взять город.