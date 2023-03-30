Мошенники убедили известного театрального режиссёра Олега Кудряшова перевести им деньги

Москва, , 11:38 — REGNUM Телефонные мошенники выманили крупную сумму у театрального режиссёра и преподавателя актёрского мастерства Олега Кудряшова накануне его 85-летия. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Мошенник Иван Шилов (с) ИА REGNUM

28 марта в полицию обратился 84-летний заслуженный деятель искусств РФ Олег Кудряшов. Режиссёр пожаловался, что за день до этого ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками Центробанка. Мужчину стали убеждать, что с его счетов могут похитить деньги, и, чтобы этого избежать, предложили перевести средства на безопасный счёт. Кудряшов поверил мошенникам и выполнил все их рекомендации. Он отправился к банкомату, снял деньги и перевёл их на счёт, реквизиты которого ему продиктовали по телефону. Утром следующего дня Олег Кудряшов написал заявление в полицию о мошенничестве. Всё это произошло накануне 85-летия режиссёра.

«Поступило заявление от 84-летнего жителя Москвы, который объяснил, что 27 марта ему позвонили неизвестные и под предлогом сохранения денежных средств убедили его снять денежные средства со своей карты и перевести на неизвестный счёт. Ущерб составил 395 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

По заявлению уже завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Олег Кудряшов — заслуженный деятель искусств РФ, кандидат искусствоведения, профессор, театральный режиссер, художественного руководитель мастерской режиссерского факультета Российского института театрального искусства — ГИТИС.

Кудряшов работал в ГИТИС на режиссерском факультете, руководил в Восточной и Западной Сибири лабораторией любительских театров, преподавал в Российской академии музыки имени Гнесиных. Он является членом Международной ассоциации любительских театров.

Спектакль «Клоп» по Маяковскому, который Кудряшов поставил совместно с Юрием Кимом, имел успех в Европе, его показывали в театрах Греции, Германии, Италии, Испании, Франции, Швейцарии. Далеко за пределы России вышла и преподавательская деятельность режиссёра, он вел семинары и школы по актёрскому мастерству в Алжире, Венгрии, Дании, Германии и в других странах.