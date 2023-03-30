Wall Street Journal потребовала немедленного освобождения задержанного ФСБ Эвана Гершковича

Екатеринбург, , 11:44 — REGNUM В Екатеринбурге задержан корреспондент ежедневной американской деловой газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. После того, как ФСБ заподозрила его в сборе по заданию США сведений об одном из предприятий российского ВПК, относящихся к государственной тайне, редакция издания заявила о «глубоком беспокойстве» за корреспондента московского бюро.

Екатеринбург Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Wall Street Journal категорически отрицает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надёжного и непредвзятого журналиста», — заявили в редакции американского издания.

То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике, считает представитель МИД Мария Захарова. По её словам, «это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.

Уже не первого известного западника «хватают за руку», подчеркнула Захарова.

Председатель фонда «Ридовка помогает» и правозащитник Александр Ионов обратил внимание на материалы, которые публиковал задержанный Гершкович: в последних текстах обвиненный в шпионаже иностранец писал о якобы разрушающейся экономике России и «стабилизации» ситуации для украинской стороны в Артёмовске. «Никакой пропаганды, просто пропаганда. В США его бы посадили без всяких вопросов, просто за то, что и как он пишет», — подчеркнул Ионов.

Несмотря на американское гражданство, журналист Эван Гершкович уже шесть лет работает в столице России и имеет аккредитацию в МИД РФ. Родители журналиста родом из СССР, потому русским языком он владеет хорошо, хоть и говорит с акцентом.

Нашёлся предполагаемый свидетель задержания, известивший о мужчине, которого либо задержали, либо похитили прямо в центре столицы Урала накануне, 29 марта. Телеграм-канал «Вечерние ведомости» со ссылкой на местного политолога Ярослава Ширшикова предположил, что именно Гершкович накануне, 9 марта, мог быть выдворен из ресторана Bukowski Grill на Карла Либкнехта в центре Екатеринбурга со свитером на голове. Свидетелем инцидента стал один из читателей канала, отметивший, что предположительно силовики в гражданском вывели из ресторана мужчину и завели в микроавтобус. «Когда задержанного вели, на его голову натянули свитер — так, что прохожим не было видно лица», — пояснил свидетель.

Известно также, что Эван Гершкович активно интересовался деятельностью ЧВК «Вагнер» в июле 2022 года и даже получил публичный ответ на свой запрос о якобы причастности ЧВК к ракетным ударам по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики. На что Евгений Пригожин ответил: «Удар был нанесен ракетами HIMARS».

«Что касается участия некоей ЧВК «Вагнер» и некоего бизнесмена Пригожина в данной операции, то как вы себе это представляете, как и что на территорию тюрьмы должны были затащить и чем должны были долбануть. HIMARS в моем распоряжении абсолютно точно нет. Если бы американцы поставляли HIMARS мне, то я бы увидел их в своем огороде как минимум», — отмечал, в частности, Пригожин.

Инцидент с задержанием Евгений Пригожин прокомментировал с иронией: «Я не в курсе задержания Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Если хотите, могу проверить пыточный подвал в своем доме — нет ли его там. Среди американских журналистов, которых я там десятками содержу, на первый взгляд, я его не видел. Могу, если хотите, на своем придомовом участке посмотреть также свежие могилы иностранных журналистов. Но если не ошибаюсь, мы его тоже туда не захоранивали», — сообщил глава ЧВК «Вагнер».

Столица Урала часто оказывается в центре публичных скандалов всероссийского масштаба. Журналист Владимир Соловьев в 2022 году назвал Екатеринбург «рассадником либеральной мерзости».

«Екатеринбург — это «город белой ленты», как я его зову много лет. Это не значит, что тут все оппозиционеры, боже упаси. Урал — это край работящих и патриотичных людей. Речь о том, что антироссийская оппозиция здесь получает максимальную поддержку властей и иностранных консульств, поддержку финансовую и организационную», — пояснил журналист в своем телеграм-канале и в подтверждение привел ряд нашумевших историй. В частности — бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом): 28 марта в отношении него утверждено обвинительное заключение по делу о дискредитации российской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что корреспондент московского бюро американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге, 30 марта известила ФСБ России. По данным ведомства, речь идет о шпионаже в пользу США, возбуждено уголовное дело.