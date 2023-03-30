Пекин, , 11:26 — REGNUM Вооружённые силы США должны прекратить провоцировать КНР в Южно-Китайском море, в противном случае они будут нести ответственность за все возможные инциденты. Об этом 30 марта заявил официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй, комментируя проход корабля ВМС США около контролируемых Китаем Парасельских островов в Южно-Китайском море.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы строго требуем от США немедленно прекратить подобные провокации, иначе они будут нести всю ответственность за все серьезные последствия в результате вызванного ими инцидента», — приводятся его слова в заявлении министерства обороны Китая в WeChat.

Отмечается, что Народно-освободительная армия Китая предпримет все меры для защиты безопасности и национального суверенитета страны, будет защищать стабильность и мир в Южно-Китайском море.

Как передавало ИА REGNUM, 23 марта официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли заявил, что ракетный эсминец ВМС США USS Milius без законных оснований вторгся в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море.

Официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что Вооруженные силы России и Китая будут на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования. Он также отметил, что китайско-российские отношения не являются военным политическим альянсом эпохи холодной войны, они превосходят эту модель отношений между государствами.