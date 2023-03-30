Варшава, 30 марта, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Для участия в Европейских играх Польша потребует от российских спортсменов подписать заявление об осуждении специальной военной операции. Об этом 30 марта заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук в эфире радиостанции RMF FM.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и киевский режим

«Мы пригласим тех, кто выполнит условие. Пусть они подпишут заявление, что выступают против. Если российский спортсмен подпишет, то это будет являться свидетельством его нравственности, и он может участвовать в соревнованиях», — сказал Бортничук.

Он добавил, что для участия в любых соревнованиях на территории Польши у российских спортсменов будут требовать такое заявление.

Европейские игры должны пройти с 21 июня по 2 июля в польском Кракове.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать в нейтральном статусе только тех российских спортсменов, который выступили против спецоперации.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, критерии МОК по допуску российских спортсменов неправомерны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и дальше будет отстаивать интересы своих спортсменов.