Противники выступления Зеленского в парламенте Австрии провели митинг в Вене

Вена, , 11:23 — REGNUM Жители Австрии, выступающие против выступления президента Украины Владимира Зеленского на площадке австрийского парламента, провели митинг в Вене. Протестующие требовали сохранения нейтралитета страны и разрешения конфликта на Украине путём дипломатии. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступление украинского лидера в Национальном совете Австрии в видеоформате запланировано на утро 30 марта. Несогласные с этим пришли к зданию парламента, чтобы выразить свой протест.

Сообщается, что в руках жители страны держали флаги Австрии, плакаты с требованием нейтралитета и призывами достичь мира «без оружия», а также транспаранты с лозунгами.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что многие игроки рынка утратили доверие к международным институтам на фоне антироссийских санкций, так как пришло понимание, что сами могли бы оказаться в такой же ситуации. По мнению дипломата, доверие утрачено на фоне того, что происходит с финансовыми операциями и деньгами центробанков.