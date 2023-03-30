Льготное автокредитование в России возобновят для учителей, врачей и участников СВО

Москва, , 11:18 — REGNUM Министерство промышленности и торговли России возобновляет программу льготного автокредитования, но только для самых нуждающихся в поддержке групп граждан, сообщается 30 марта на сайте министерства.

Автокредит Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, программа продолжит действовать для медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в спецоперации, а также членов их семей.

Напомним, льготные автокредиты на автомобили перестали выдаваться в феврале. В частности, об исчерпании средств тогда сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

По условиям программы, базовая скидка на первоначальный взнос по льготному автокредиту составляет 20% от стоимости авто (для Дальнего Востока — 25%). Под условия программы подпадают машины стоимостью до 2 млн рублей российского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, есть вероятность, что в России продолжит расти количество просрочек по автокредитам, считает доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Так она прокомментировала информацию о том, что в сентябре прошлого года заёмщики увеличили количество просрочек по автокредитам на 18,7%, если сравнивать с августовскими показателями.